عناوين الصحف ليوم الجمعة 11 شباط 2022

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الأخبار

تضاؤل فرص الاتفاق مع صندوق النقد

عون: لا فوائد من الخزينة لمصرف لبنان أو للمصارف

‫الترسيم: عودة الى التفاوض على نقطة تفصل بين الخطين

الضفّة تتجهّز للحساب

ما بعد هزّة نابلس... الضفة لمَّا تصفِّ حسابها

البناء

أزمة رئاسيّة تفجّرها التعيينات… و«الثنائيّ» يعترض…ووزير المال لن يوقّع

هوكشتاين يعرض توزيع الحقول اسمياً بين الخطين وشمال الـ 23 لبنانيّ

ميقاتي يمهّد لدولار جمركيّ وفواتير الكهرباء والهاتف على الـ 20 ألفاً

اللواء

تعيينات مفاجئة في المجلس العسكري: برّي «طاير عقلو»!

إقرار الموازنة سلقاً.. ولا كهرباء «ببلاش».. ومفاوضات الترسيم «مقلعة»

الجمهورية

الثنائي الشيعي يعلن 3 لاءات

أساتذة وعسكريون: للحقوق

موازنة مشفوعة بتعيينات فجرت خلافات.. والبابا يزور لبنان بعد الانتخابات