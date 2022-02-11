وزير خارجية الفاتيكان: لا يمكن للكرسي الرسولي أن يستثني «حزب الله» من إعادة إعمار البلد

A + A -

أبلغ وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور المطران بول ريتشارد غالاغير الى مجلس السفراء الأجانب المعتمدين لدى الكرسي الرسولي أنّ البابا فرنسيس سيزور لبنان بين موعد الانتخابات المقررة في أيار المقبل ونهاية هذه السنة. ونقلت صحيفة «لا كروا» الفرنسية عن غالاغير قوله انّه نصح بأن تتضمّن محادثات البابا في شأن إعادة إعمار لبنان «حزب الله». وقال ديبلوماسيون حضروا اللقاء إنّ غالاغير عرض عليهم نتائج زيارته للبنان في نهاية الشهر الماضي وبداية هذا الشهر. وقال: «إنّ الزيارة ستتمّ بشروط منها نجاح الانتخابات وتشكيل حكومة في الأسابيع التي تلي الانتخابات»، مؤكّداً أنّه لا يمكن للكرسي الرسولي أن يستثني «حزب الله» لإعادة إعمار البلد.