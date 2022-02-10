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اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين أعلنت العودة إلى التدريس

10
FEBRUARY
2022
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اصدرت "اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي" بيانا "بعد شهور من مخاض عسير... انتهى باجتماع في السرايا الحكومية، وباتخاذ وعد من الرئيس ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي وفي حضور رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، باقرار مرسوم بدل نقل، فاثمر إقرار مرسوم بدل نقل للاساذة المتعاقدين في التعليم الرسمي اساسي وثانوي ومهني، وعلى رغم انه اقر باعطاء ثلاثة ايام في الاسبوع بدلا عن كل يوم حضوري، الا انه حصاد تربوي ترفع له القبعة، اذ لاول مرة في تاريخ التعاقد في لبنان يقر مرسوم بدل نقل للمتعاقدين. وعليه، تعلن اللجنة الفاعلة... تعليق قرار (اللاعودة) ومباشرة التدريس من صباح الثلاثاء 15 شباط 2022، مع القيام بكل ما يلزم لتعويض تلاميذنا ما فاتهم من دروس. على ان يشترط التعليق، بمهلة شهر لوزارة التربية حفظ حقوق الاساتذة المتعاقدين بالآتي:
- حفظ حق المتعاقدين كافة ببدل نقل عن كل يوم حضوري، لا 3 ايام كحد اقصى ولكل استاذ لديه ثلاث ساعات واكثر، والمتابعة مع وزير التربية والمعنيين لمعالجة الامر قبل ان ندخل السنة القادمة في دوامة الاعتصامات والاضرابات.
- مع حفظ حق المتعاقد بالحضور ثلاثة ايام والتدريس باقي الايام اونلاين او التغيب.
- دفع سلفة 180$ من الحوافز التي وعد بها الوزير امام الجميع، وتدفع عبر صناديق المدارس، لتوفر سيولة للاساتذة ليتمكنوا من الوصول الى المدارس، وذلك فور عودة المتعاقدين الي مدارسهم.
- اقرار قانون العقد الكامل كما وعدت به النائب بهية الحريري خلال اجتماعنا في السراي الحكومي، او استبداله بتعميم من الوزير لضمانة حصول المتعاقد على 30 اسبوعا وهو الحد الادنى من حقه.
- معالجة اشكالية السيستم في وزارة التربية لدفع المستحقات والحوافز وبدل النقل شهريا، كما وعدنا وزير التربية منذ بداية العام الدرارسي، ولان المشكلة الكبرى تكمن في عدم حصول الاساتذة على مستحقاتهم شهريا.
- صون حق الاساتذة ببدل النقل، عبر اعادة توزيع الجداول وجمع حصص الاساتذة من قبل المدراء كي لا تقل عن ثلاث حصص يوميا ليحصلوا على بدل النقل.
- التعميم على وحدة التعليم الشامل بتطبيق آلية بدل النقل عينها، على اساتذة المستعان بهم قبل وبعد الظهر، ومراسلة المدراء لتطبيق الاجراء نفسه للاساتذة على صندوق المدارس، كما وعد وزير التربية.
- عدم استثناء المتعاقدين من المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء لدعم موظفي القطاع العام".

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