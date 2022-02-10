بول كنعان يهنئ مجلس شورى الدولة على قراره بوقف تنفيذ قرار وزير العمل المتعلق بالفلسطينيين

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هنأ المحامي بول يوسف كنعان المرشح لرئاسة الرابطة المارونية مجلس شورى الدولة على قراره بوقف تتفيذ قرار وزير العمل الصادر في 25 تشرين الثاني 2021 ورقمه 1/96، لتجاوزه حد السلطة من خلال الاجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان، ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط".

وذكّر كنعان بأنه كان أول من اثار هذه المسألة الحساسة بدعوته وزير العمل للتراجع عن قراره نظراً لخصوصيته وخطورته.

واعتبر كنعان أن المسائل الكيانية والسيادية والديموغرافية والجغرافية يجب ان تقارب دائماً وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية وما ينص عليه الدستور وما يؤمن الحماية للبنان واللبنانيين.