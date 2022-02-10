فرنسا ترفض ترحيل المسجون اللبناني جورج عبدالله

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رفض القضاء الإداري في فرنسا الخميس، إصدار الأمر بترحيل اللبناني جورج ابراهيم عبدالله أحد أقدم السجناء في فرنسا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي في 1987.

وكان محامو عبدالله يعتبرون قرار الترحيل هذا مرحلة ضرورية من أجل الافراج عنه. وسجن جورج ابراهيم عبدالله قبل 38 عاما تقريبا وقد رفضت حتى الآن طلباته التسعة للافراج عنه بشروط.

وفي قرارها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اوضحت محكمة باريس الإدارية أنها غير مخولة إصدار تعليمات إلى وزارة الداخلية لإصدار مرسوم كهذا.

وقالت المحكمة “ما من تدبير تشريعي أو تنظيمي أو أي مبدا عام يفرض على وزارة الداخلية اتخاذ قرار طرد في حق مواطن اجنبي لا يشكل وهو قيد الحبس، أي تهديد للأمن العام”.

وفضلت وزارة الداخلية عدم التعليق بعدما اتصلت بها وكالة فرانس برس.