جولات مراقبي حماية المستهلك الرقابية مستمرة وتسطير محاضر ضبط

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تابعت فرق مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تنفيذا لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، جولاتها الرقابية في الاسواق لا سيما في محافظات الشمال والجنوب والبقاع، حيث نظموا محاضر ضبط في حق العديد من المخالفين، بمؤازرة من امن الدولة والشرطة البلدية.

وأكدت الوزارة في بيان، استمرارها في ـ”ضبط المخالفات تمهيدا لإحالة المخالفين الى القضاء المختص”، مشيرة الى أن “مراقبي الوزارة يتابعون جولاتهم في المناطق بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والبلديات، ويتم التركيز خصوصا على المخالفين الذين بلغت بأسمائهم الوزارة”.