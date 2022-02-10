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انطوان حبيب رئيسا لمصرف الإسكان

10
FEBRUARY
2022
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انتخب مجلس إدارة "مصرف الإسكان" أنطوان ألفرد حبيب رئيسا ومديرا عاما للمصرف خلفا للرئيس السابق جوزيف ساسين، وذلك خلال جلسة عقدها اليوم لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن مصرف الإسكان يضم 80 في المئة من القطاع الخاص (مصارف، شركات تأمين، وأفراد) و20 في المئة من القطاع العام. أما أعضاء مجلس الإدارة الجدد فهم 8 من القطاع الخاص: بنك بيبلوس للأعمال، بنك البحر المتوسط، البنك العربي، البنك اللبناني - الفرنسي، بنك بيروت، بنك لبنان والمهجر، شركة التأمينات التجارية ش.م.ل، السيد أنطوان حبيب.

 

نبذة
وفي السيرة الذاتية للرئيس المنتخب حبيب:
من مواليد بلدة الميناء - قضاء طرابلس
متأهل من كلود أنطون بندلي، ولهما ثلاثة أولاد: غريتا، ألفرد، صونيا.
حائز على ماجستير في القانون الفرنسي من جامعة باريس، وإجازة في القانون اللبناني من جامعة القديس يوسف، وله خبرة واسعة في الحقل المصرفي إذ تبوأ مناصب عدة في مصارف عديدة في لبنان والخارج على مدى 40 عاما.
يشغل حاليا مديرا للعلاقات العامة في بنك بيروت، وعضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وعضوا في مجلس إدارة المجلس اللبناني للترويج السياحي.
وسبق أن تولى سابقا منصب رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس وعضوا في مجلس أمناء جامعة البلمند، وعضوا في الهيئة التأسيسية لشركة "سوليدير" ومديرا عاما لمؤسسة عصام فارس.

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