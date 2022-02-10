لقاء وندوة سياسية جمعت اعضاء اللجنة الادارية ومناصري التيار في سيدني مع بيار رفول

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لقاء وندوة سياسية جمعت اعضاء اللجنة الادارية ومناصري التيار الوطني الحر في سيدني -استراليا مع الوزير السابق والمستشار الرئاسي الدكتور بيار رفول وقد تم خلال هذا اللقاء الشفاف والصريح مناقشة الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما تطرق الدكتور رفول في حديثه مع المجتمعين الى الشأن الوطني العام بكل تفاصيله ووصف المشهد السياسي وما آلت اليه الاوضاع في ظل هذا التشنج العام الذي يصيب البلد وآثاره على المجتمع ككل.



وختم الدكتور رفول كلامه شاكرا كل من حضر هذا اللقاء الشيق ودعا الجميع الى التفاؤل والحض على العمل الجاد والمثابرة للوصول الى الغاية المنشودة الا وهي انقاذ لبنان من براثن هذا الكيان العميق المتجذر منذ تسعينات القرن الماضي والذي اوصل لبنان الى ما وصل اليه.