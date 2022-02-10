جمعية "سطوح بيروت" وزّعت مساعدات على عدد من المستشفيات والمستوصفات

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قامت جمعية "سطوح بيروت" بالتعاون مع جمعية Safe World Peace ومشروع "a better Lebanon "، بتوزيع مساعدات على عدد من المستشفيات و المستوصفات من ضمنها مستشفى بيت شباب ومستوصف كفرذبيان.

وشكرت جمعية "سطوح بيروت"، جمعية Safe World Peace على التعاون الدائم بين الجمعيتين، والذي يجسدّ رابطا حقيقيا من أجل تغيير أفضل وتوسيع دائرة المساعدات.

ويشكل اليوم التعاون بين الجمعيات رافعة مهمة لمساعدة المواطنين في شتى المجالات، لا سيما في المجال الصحي، في ظل تعثر الدولة والوزارات المعنية في تأمين أبسط الحقوق الحياتية.