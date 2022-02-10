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الرئيس عون يترأس عند الثانية جلسة مجلس الوزراء لدرس مشروع موازنة العام 2022

10
FEBRUARY
2022
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الوزير شرف الدين مع وفد من العبادية  في قصر بعبدا: لقينا من الرئيس كل التفهم والاهتمام
 
النائب السابق رحمة عن الرئيس عون: مصر على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى مقاربة ترسيم الحدود البحرية بما يضمن مصالح لبنان الحيوية
 
يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثانية بعد ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، مخصصة للبدء بدرس مشروع موازنة العام 2022، حيث سيعرض الرئيس عون ملاحظاته على المشروع وبعض النقاط التي يراها ضرورية في هذه المرحلة.
 
الوزير عصام شرف الدين
الى ذلك، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير المهجرين عصام شرف الدين مع وفد من بلدة العبادية، حيث تم البحث في عمل الوزارة، وفي عدد من المواضيع التي تهم البلدة وابناءها. وأوضح الوزير شرف الدين انه لقي من الرئيس عون كل تفهم واهتمام وتجاوب مع المواضيع التي اثارها مع الوفد.
 
النائب السابق اميل رحمة
واستقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمة الذي قدم له التهاني بمناسبة عيد القديس مارون، وعرض معه الأوضاع الراهنة، واطلعه على أجواء اللقاءات التي عقدها مع مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان والرئيس تمام سلام وعدد من القيادات الإسلامية.
 
وقال رحمة: "لمست لدى الرئيس عون إصرارا على متابعة الملفات المطروحة والإفادة من الوقت لانجاز الموازنة، وتحقيق التدقيق الجنائي والتعامل بجدية مع ملف استجرار الكهرباء وإزالة ما يعترضه من معوقات، كما إصراره على مقاربة ترسيم الحدود البحرية بما يضمن مصالح لبنان الحيوية".
وأشار رحمة الى ان الرئيس عون اكد له الإصرار على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيار المقبل وان كل التحضيرات ستكون منجزة لهذه الغاية.
 
 
 
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