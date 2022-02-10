ميقاتي: للتعاون مع الحكومة

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دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جميع اللبنانيين للتعاون مع الحكومة في مهمتها وهي وقف الانهيار والعمل لانجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي وتشرف على اجراء الانتخابات النيابية بموعدها باعتبارها استحقاقا دستوريا اساسيا وفرصة للتغيير الذي يامله اللبنانيون.



وأمل ميقاتي خلال كلمة له بافتتاح المكتبة الوطنية في الصنائع في الفترة المقبلة إطلاق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد انجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ان "هذه الخطوة من شانها ان تضع وطننا على طريق الحل التدريجي الذي سيعيد لوطننا عافيته واستقراره."

وقال ميقاتي: "نحن هنا اليوم مجددا لنشهد ونؤكد ان بيروت كانت وستبقى أم الشرائع ومدينة عصية على الياس. فرغم كل ما يحيط بنا من تحديات وهموم سياسية واقتصادية واجتماعية ، سيبقى للكلمة والثقافة عنوانها في قلب هذه العاصمة ، كشاهد حي على ان بيروت لن تموت ، ولو تدمرت بظروف مختلفة ، ستنهض مجددا لتبقى منارة هذا الشرق."

وأضاف: "زلزال عام 551 دمر بيروت تدميرا كبيرا ونهضت. وزلزال المرفأ في الرابع من آب ٢٠٢٠ خلّف مآسي واوجاعا لم تشف بعد قبل أن تُعرف الحقيقة الكاملة عما حصل".

وتابع: "صحيح أن التكنولوجيا الرقمية باتت تطغى على الورق والكتاب في العديد من مفاصل حياتنا ، لكن الكتاب يبقى المرجع الاساسي للتطور العلمي. وما تكتنزه هذه المكتبة من ابداعات متنوعة في كل مجالات الثقافة ، خير دليل على ما نقول. والتحدي الاساسي سيبقى في الحفاظ على هذا الارث ونقله الى الاجيال المقبلة ، وهو الاساس في غنى هذا الوطن الفكري وتنوعه، وتميّزه في هذا الشرق".

ودعا ميقاتي الى العمل لجعل الأرشيف الوطني جزءا من هذه المكتبة الوطنية، حفظا للتراث ولجعله في متناول اهل العلم والاختصاص وجميع الراغبين في الاحاطة بتاريخ هذا الوطن وحاضره.