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روسيا اليوم: الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا

10
FEBRUARY
2022
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روسيا اليوم: كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الهجوم الأخير الذي نفذته "إسرائيل" على سوريا، مشيرة إلى أن قواتها تمكنت من تدمير 8 صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية.

 

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، أوليغ جورافليوف، في بيان صدر عنه مساء أمس الأربعاء: "في حوالي الساعة 02:00 بتوقيت موسكو من يوم 9 فبراير نفذت 4 مقاتلات تكتيكية "للقوات الجوية المسلحة الإسرائيلية" من نوع F-16، دون عبور حدود الدولة السورية، ضربة بصواريخ موجهة في منطقة بلدة الكسوة بمحافظة دمشق".

 

وذكر جورافليوف أنه "تم تدمير 8 صواريخ بوسائل الدفاع الجوي روسية الصنع تستخدم في خدمة القوات المسلحة السورية".

 

وتابع: "وفي نحو الساعة 02:30 بتوقيت موسكو شن "الجيش الإسرائيلي" من منطقة هضبة الجولان المحتلة ضربة بـ10 صواريخ من نوع أرض-أرض إلى مواقع لقوات الدفاع الجوي السورية".

 

وأكد جورافليوف أن الهجوم أسفر عن مقتل عسكري سوريا وإصابة 5 آخرين إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمنشآت للبنية التحتية العسكرية والمدنية لسوريا.

 

وسبق أن نقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصدر عسكري أن قصفا إسرائيليا استهدف مناطق في محيط دمشق، فجر الأربعاء، تسبب في مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.

 

بدوره، ذكر الجيش الإسرائيلي عبر "تويتر": "ردا على صاروخ مضاد للطائرات أطلق في وقت سابق من سوريا، قمنا للتو بضرب بطاريات أرض - جو في سوريا، بما في ذلك الرادارات والمنشآت المضادة للطائرات".

روسيا اليوم
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