رئيس الوزراء العراقي وعد باتخاذ ما يلزم لدعم تسويق المنتجات السورية

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الوطن السورية: كشف وزير الزراعة السورية محمد حسان قطنا أن رئيس الوزراء العراقي وعد باتخاذ كل ما يلزم لدعم تسويق المنتجات السورية، وأنه سوف يصدر بشأنه القرار المناسب في وقت قريب بعد إجراء دراسة لأسواق الجملة والصعوبات التي تعوق وصول المنتج السوري للسوق العراقية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد قطنا أنه تم خلال زيارته إلى العراق مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه تصدير المنتجات الزراعية السورية إلى العراق ولاسيما الحمضيات، مشيراً إلى أنه تم التطرق إلى المشكلات مثل الرسوم المفروضة في النقطة الحدودية وعدم السماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأراضي العراقية.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على ضرورة دراسة إمكانية إعطاء ميزات تفضيلية للبضائع والمنتجات السورية وتسويق الحمضيات وتسهيل وصولها إلى الأسواق العراقية بالسماح بدخول الشاحنات السورية إلى العراق وتفريغ حمولتها في أسواق الجملة.

وأكد مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه لا تزال حتى اليوم تجري الشاحنات السورية عمليات مناقلة البضائع السورية المصدرة إلى العراق عند الحدود السورية – العراقية.

وزار قطنا، سوق الجملة في منطقة الرشيد في بغداد والتقى عدداً من التجار وأعضاء إدارته للاطلاع على واقع تسويق الحمضيات السورية والتحديات والمشاكل والمعوقات التي تواجهها وعلى واقع منتجات الحمضيات المستوردة إلى العراق.