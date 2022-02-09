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مصادر مطّلعة على أجواء بعبدا للـtayyar.org: غداً جلسة بحث وليس جلسة موافقة بشكل تلقائي على الموازنة

9
FEBRUARY
2022
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غداً يعقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا، مخصصة لإقرار مشروع موازنة 2022، وفي هذا الاطار أكّدت مصادر مطّلعة على أجواء قصر بعبدا لموقعنا، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوافق بشكل تلقائي على كل البنود الواردة، إنما ستُعرض الموازنة في بداية الجلسة وستتم مناقشة بنود كثيرة منها خصوصاً أن هناك اعتمادات جمّة مطلوب فتحها وبالتالي الأمور بحاجة الى نقاش واسع. وأضافت المصادر أن رئيس الجمهورية يصرّ على هذا الأمر خصوصاً أن العيون كلّها على هذه الموازنة لذلك يجب أن تحاكي المفاوضات مع صندوق النقد وخطة التعافي المالي التي بدورها بحاجة لتعديلات كثيرة، وكذلك يجب أن تحاكي برنامج المساعدات الآتي الى لبنان.
وقالت المصادر لموقعنا:"رئيس البلاد مصر على التحقق من عدم إرهاق كاهل المواطنين بأي أعباء إضافية فهم من تحمّل العبء الأكبر من الأزمة الاصعب. ومن الطبيعي أن يسأل الرئيس عون عن ملف الكهرباء خصوصاً أن الثلاثاء المقبل ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لهذا الملف وسيعرض في خلالها وزير الطاقة خطة لمعالجة أزمة هذا القطاع".
وختمت المصادر بالاشارة الى أهمية دور مجلس النواب لأنه هو في النهاية من يقر الموازنة بشكلها النهائي.

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