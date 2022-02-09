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درغام زار المطران منصور وتفقد مركز "القديس بولس للخدمات الطبية الشاملة"

9
FEBRUARY
2022
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زار النائب أسعد درغام مطران عكار للروم الأرثوذكس المطران باسيليوس منصور، وجرى عرض للأوضاع العامة في محافظة عكار إضافة لشؤون وشجون الطائفة. كما تفقد درغام مركز "القديس بولس للخدمات الطبية الشاملة" التابع لمطرانية عكار للروم الأرثوذكس في الشيخ طابا - عكار، بحضور مديرة المركز جولييت درغام، الدكتورة هالة بشور، والطاقم الطبي والاداري والتمريضي.

وشدد درغام على "أهمية هذه المراكز وضرورة دعمها لتتمكن من تطوير وتوسيع خدماتها الطبية الشاملة، وتلبية حاجات المواطنين الملحة، بعد أن تحولت المراكز الصحية الى ملجأ لمئات المواطنين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية الخانقة".

وأعرب عن إعجابه بالعمل المنظم، وإنضباط المؤسسة بجهود القيمين عليها إدارة وأطباء وممرضين، واطلع من مديرة المركز على النواقص وكيفية تقديم المساعدة والدعم اللازمين للتمكن من الاستمرار.

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