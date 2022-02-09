ابو جوده أعطى توجيهاته للتشدد في ضبط مخالفات ارتفاع الاسعار في محافظة البقاع

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إتصل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده بالمدير الاقليمي لامن الدولة في البقاع العقيد نبيل الزوقي وطلب منه تأمين المؤازرة اللازمة لمصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع خلال الجولات التي يقوم بها المراقبون بغية ضبط مخالفات ارتفاع الاسعار.

كما اعطى أبو جوده توجيهاته لرئيسة مصلحة الإقتصاد والتجارة في البقاع هلا الشموري للتشدد في ضبط المخالفات من ارتفاع اسعار وغيرها داخل المحال التجارية والسوبرماركات ضمن نطاق محافظة البقاع.



في الاطار عينه، محافظ البقاع على البلديات كافة “تقديم المساعدة اللازمة ووضع الشرطة البلدية في جهوزية للمؤازرة عند الاقتضاء خلال هذه الجولات”.

هذا ويشار الى ان مصلحة الإقتصاد والتجارة في البقاع والمديرية الاقليمية لامن الدولة في البقاع يقومان بجهد كبير في ما خص هذا الموضوع.