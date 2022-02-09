الرئيس عون اطّلع من هوكشتاين على اقتراحاته ونتائج اتصالاته في إسرائيل: مستعدون لدرس النقاط التي طرحت انطلاقاً من إرادة الوصول الى حلول

A + A -



استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوسيط الأميركي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوشتاين، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا والفريق المعاون للسفير

هوشتاين .

وحضرعن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشاران رفيق شلالا واسامة خشاب.

وخلال الاجتماع، اطلع هوشتاين الرئيس عون على نتائج الاتصالات التي اجراها في إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وقدم اقتراحات سيتم درسها انطلاقا من إرادة الوصول الى حلول لهذه الملف. وسوف يستمر التواصل مع الجانب الأميركي تحقيقا لهذه

الغاية.

واكد الرئيس عون للسفير هوشتاين استعداد لبنان للبحث في النقاط التي طرحها والتي سيتم استكمالها لاحقا.

من جهة أخرى، تم التداول مع السفير هوشتاين في الدور الذي تقوم به بلاده للمساعدة في تذليل العقبات امام استجرار الغاز و الكهرباء من مصر والأردن وسوريا.