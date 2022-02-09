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وزير الداخلية التقى سفيرة استراليا ووهاب ووفدا من جمعية الاغاثة الاسلامية

9
FEBRUARY
2022
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه ظهر اليوم، سفيرة أستراليا ربيكا غريندلاي، وتم البحث بالتحضيرات القائمة للانتخابات النيابية والاستعدادات التي تجريها وزارة الداخلية والبلديات على المستويين الاداري واللوجستي لانجاح هذا الاستحقاق الوطني.

والتقى مولوي وفدا من جمعية الاغاثة الاسلامية برئاسة المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد ناصر، وتم البحث في نشاطات الجمعية والمساعدات التي تقدمها للمحتاجين على الاراضي اللبنانية كافة.

وبعد الظهر، استقبل مولوي في مكتبه الوزير السابق وئام وهاب الذي اشاد بالاجراءات “التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها خصوصا في موضوع مكافحة تهريب المخدرات الى الخارج”، منوها بجهود الاجهزة بمكافحة الجريمة ايضا، وقال: “على الرغم من الوضع الاقتصادي السيء وحاجة الناس، لم يسجل الوضع الامني اي ارتفاع بمستوى الجريمة، ما يستدعي من الجميع دعم القوى الامنية، خاصة العسكريين والضباط لما يتكبدونه اليوم من عناء للوصول الى عملهم براتب لا يتجاوز 50 دولارا احيانا”.


ووجه وهاب “نداء الى كل الحريصين على الوضع الامني في لبنان من دول شقيقة وصديقة لضرورة التنبه لدعم الاجهزة الامنية للاستمرار في القيام بدورها”.

اضاف:” كما تباحثنا مع الوزير مولوي في قانون العفو وضرورة العمل عليه، لان هناك مئات الناس في السجون اضحوا بعداد المعتقلين وليس الموقوفين”.

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