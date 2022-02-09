لمعالجة انهيار حائط دعم أحد المباني...مجلس الوزراء يقرر إعطاء بلدية بصاليم مساهمة مالية بقيمة 500 مليون ليرة

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بعد مناشدة من قائمقام المتن وعدد من النواب والمسؤولين والمواطنين في منطقة مزهر/أنطلياس على أثر الكارثة التي وقعت بعد انهيار حائط دعم أحد المباني على المبنى المقابل، وعد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجّار بمتابعة الموضوع مع دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي. وعليه، عرض حجّار يوم الثلاثاء خارج جلسة مجلس الوزراء الوضع الميداني لسكان الأبنية المتضررة في حيّ مزهر ولاقى تجاوباً من دولة الرئيس وكافة الوزراء.

وبعد كشف الهيئة العليا للإغاثة على موقع الإنهيار، قرّر مجلس الوزراء إعطاء بلدية بصاليم مساهمة مالية بقيمة 500 مليون ليرة لتنفيذ أعمال المعالجة والتدعيم بالإضافة إلى دفع بدل إيواء السكّان الذين أخليت بيوتهم لمدّة شهر على الأقل وإعطاء الهيئة العليا للإغاثة مساهمة مالية بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية لهذه الغاية.