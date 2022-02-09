living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لمعالجة انهيار حائط دعم أحد المباني...مجلس الوزراء يقرر إعطاء بلدية بصاليم مساهمة مالية بقيمة 500 مليون ليرة

9
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد مناشدة من قائمقام المتن وعدد من النواب والمسؤولين والمواطنين في منطقة مزهر/أنطلياس على أثر الكارثة التي وقعت بعد انهيار حائط دعم أحد المباني على المبنى المقابل، وعد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجّار بمتابعة الموضوع مع دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي. وعليه، عرض حجّار يوم الثلاثاء خارج جلسة مجلس الوزراء الوضع الميداني لسكان الأبنية المتضررة في حيّ مزهر ولاقى تجاوباً من دولة الرئيس وكافة الوزراء.

وبعد كشف الهيئة العليا للإغاثة على موقع الإنهيار، قرّر مجلس الوزراء إعطاء بلدية بصاليم مساهمة مالية بقيمة 500 مليون ليرة لتنفيذ أعمال المعالجة والتدعيم بالإضافة إلى دفع بدل إيواء السكّان الذين أخليت بيوتهم لمدّة شهر على الأقل وإعطاء الهيئة العليا للإغاثة مساهمة مالية بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية لهذه الغاية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout