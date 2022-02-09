السيد نصرالله يهدي خاتمه لزوجة إعلامي!

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أهدى أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله خاتمه إلى زوجة الإعلامي الذي حاوره أمس الثلاثاء عبر قناة "العالم".

وكان قد نشر الإعلامي "محمد بيشكر"، الذي حاوره عبر قناة العالم مساء أمس الثلاثاء، فيديو وهو يقدم خاتم نصرالله إلى زوجته كهدية، وقد وثق رد فعل زوجته بفيديو نشره عبر حسابه وهي تتلقى خاتم نصرالله.

وأشار خلال الفيديو إلى الحديث الذي دار بينه وبين نصرالله عند إنتهاء المقابلة، إذ قال له أن زوجته كانت أسيرة سابقة وهي تتمنى لو أن تحصل على شيئا منه كتذكار، فما كان بالسيد سوى خلع خاتمه من يده وإعطاه للإعلامي كي يهديه لزوجته.