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عواصف رعدية ورياح شديدة.. وتحذير

9
FEBRUARY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن، يكون الطقس غداً غائم إجمالاً مع درجات حرارة متدنية وامطار متفرقة تكون غزيرة خاصة في المناطق الشمالية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة وثلوج على المرتفعات.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: يتأثّر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تدريجيًا بدءاً من بعد ظهر اليوم بمنخفض جويّ متوسط الفعالية يكون مركزه جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائيّة باردة ورياح ومتساقطات وينحسر فجر الجمعة متجها نحو الشرق.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم يتحوّل تدريجيّاً خلال النهار إلى غائم مع رياح ناشطة تشتدّ أحياناً لتقارب الـ 70كلم/س خاصة شمال وجنوب البلاد يرتفع معها موج البحر(3 امتار)، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتباراً من الظهر مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث عواصف رعديّة وتساقط حبات البرد كما يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر ويتدنّى مستوى تساقطها تدريجا فتلامس ليلاً الـ 1100 متر وما دون على المرتفعات الشمالية، كما نحذر من تشكل السيول في بعض المناطق ومن خطر تطاير اللوحات الاعلانية.

 

الخميس: غائم إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة خلال فترة قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الداخلية والشمالية، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتباراً من الفترة المسائية.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة وبعض الثلوج على ارتفاع 1100 في الفترة الصباحية خاصة في المناطق الداخلية دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى اعتباراً من ارتفاع 1200 متر.

 

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع 1300 متر.

 

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