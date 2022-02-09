الطقس سيتحول الى عاصف.. إليكم التفاصيل

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يتأثر لبنان تدريجيًا (قرابة الظهر) بمنخفض جوي توجه شرقًا من فوق اليونان، ويتحول معه الطقس إلى غير مستقر بارد ممطر ومثلج بعد ظهر اليوم وينكفئ فجر يوم الجمعة…

وفي التفاصيل:



الأربعاء:

١- الحرارة ساحلًا بين ٨ و١٧ درجة، بقاعًا بين ١ و١٤ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٢ و١٢ درجة

٢- الجو: مشمس يتحول إلى غائم وممطر بغزارة أحيانًا بعد الظهر مع برق ورعد وتساقط ثلوج على ١٦٠٠ متر ثم يتدنى ليلًا إلى ١٠٠٠ متر وبعد مناطق البقاع، مغبر قليلًا بعد الظهر

٣- الرياح: جنوبية غربية قوية سرعتها بين ٤٠ و٧٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٧٠ - ١٠٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة تتحول سيئة خاصة جبلًا

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الخميس: غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانًا مع تساقط حبات البرد خاصة صباحًا فيما تتساقط الثلوج على ١٠٠٠ متر وأجزاء من البقاع خاصة في القسم الأول من النهار، الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلًا بين ٧ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر بين ١ و٣ درجات وبقاعًا بين صفر و٥ درجات، الرياح شمالية غربية معتدلة بين ٢٥ و٤٠ كم/س خاصة شمالًا وفي الوسط

الجمعة: يتحول الطقس إلى مستقر وغائم فيما الحرارة ترتفع قليلًا وتتراوح ساحلًا بين ٧ و١٤، على الـ١٠٠٠ متر بين ١ و٧ درجات وبقاعًا بين صفر و٩ درجات، الرياح شمالية غربية معتدلة ضعيفة بين ٢٠ و٣٠ كم/س