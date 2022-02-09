إجراء جديد حفاظاً على صحة المستهلك وسلامة غذائه

A + A -

طلب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في تعميم من اصحاب السوبرماركت والميني ماركت ومحال البقالة، "عدم تسلم او بيع اي منتج، مهما كان نوعه، مصنع محليا ما لم يكن المصنع او المعمل مسجلا ومرخصا له لدى وزارة الصناعة، بهدف الحفاظ على صحة المستهلك وسلامة غذائه".

وجاء في نص التعميم: "عملا بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، لا سيما المادة 3 منه المتعلقة بحق المستهلك في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله، بشكل ملائم، للسلعة او الخدمة لجهة الجودة والنوعية، وفي اطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة الى اتخاذ كافة الاجراءات الفاعلة لحماية الأمن الغذائي ومراقبة نظام سلامة الغذاء، يطلب من جميع اصحاب السوبرماركت والميني ماركت ومحال البقالة، عدم تسلم أو بيع اي منتج، مهما كان نوعه، مصنع محليا ما لم يكن المصنع او المعمل مسجلا ومرخصا له لدى وزارة الصناعة".