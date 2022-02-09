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الوطن السورية: الحربي المشترك دمر مخابئ لـ«داعش» في البادية

9
FEBRUARY
2022
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الوطن السورية: حذرت موسكو من مخطط أميركي هادف لتحريض المتطرفين في مدينتي دمشق واللاذقية على القيام بأعمال محددة ضد القوات السورية والإيرانية والروسية هناك.

 

وجاء في بيان للاستخبارات الخارجية الروسية بأنه ولتحقيق أهدافهم في سورية، يستخدم الأميركيون اتصالاتهم الوثيقة مع ما يسمى بالمعارضة المسلحة، ومع الجماعات المتطرفة، وأضاف البيان: «الاستخبارات الأميركية تخطط لتوجيه «الخلايا النائمة» للمتطرفين في مدينة دمشق والمنطقة المتاخمة لها ومحافظة اللاذقية لتنفيذ عمليات محددة ضد عناصر أجهزة تنفيذ القانون، وكذلك أفراد الجيشين الروسي والإيراني».


وكشف البيان بأنه وحسب المعلومات المتاحة لدى الاستخبارات الخارجية الروسية، تشير إلى سعي الولايات المتحدة للاحتفاظ بوجودها على الأراضي السورية، ومنع استقرار الوضع في هذا البلد، وأشار إلى أن واشنطن تعتزم إطلاق حملة إعلامية واسعة، بما فيها في وسائل الإعلام العربية، لخلق احتجاجات ضد الدولة في المجتمع السوري».


بيان الاستخبارات الروسية أشار إلى مواصلة الشركات الأميركية نهب الثروات الطبيعية السورية، لافتاً إلى أن واشنطن تواصل مشاركتها في تجارة النفط غير الشرعية، والذي يتم إنتاجه في الأراضي المحتلة شمال شرق سورية، حيث يستخرج شهرياً ما يصل إلى 3 ملايين برميل من المواد الخام من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.


وتزامن بيان الاستخبارات الروسية مع مواصلة وحدات الجيش العربي السوري ملاحقة فلول «داعش» بالبادية، وبين مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، شن عدة غارات مركزة، على مواقع لتنظيم داعش، في مثلث حماة- حلب- الرقة، ومابين الرقة ودير الزور.


من جهتها، أكدت مصادر إعلامية معارضة، خبر الغارات السابقة وقالت: إن مقاتلات روسية نفذت نحو 12 ضربة جوية، من دون ورود معلومات عن حجم الخسائر، مشيرة إلى أنه بذلك يرتفع تعداد الغارات الروسية التي طالت مواقع التنظيم في مناطق متفرقة في البادية خلال الشهر الجاري إلى نحو 122 غارة.

الوطن السورية
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