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الجمهورية: بري يشدد على ان هناك أمرين لا يمكن القبول بهما...

9
FEBRUARY
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في معلومات لـ«الجمهورية» أن هوكشتاين يستعجل اللقاءات التي سيجريها اليوم بداية مع رئيس الحكومة نجبيب ميقاتي فرئيس مجلس النواب نبيه بري فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على ان يغادر بيروت مساء.

 

بري غير مرتاح

وأبلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية» ان بري يتعاطى بشيء من عدم الارتياح مع التطورات الأخيرة التي استجدت في ملف الحدود البحرية والنفطية، خصوصاً بالنسبة الى ما يتعلق بالرسالة التي وُجّهت الى مجلس الأمن الدولي عبر مندوبة لبنان في الأمم المتحدة أمال مدللي.

 

واوضحت هذه الاوساط ان رئيس المجلس النيابي يشدد على ان هناك أمرين لا يمكن القبول بهما، الأول «خط هوف»، والثاني الاستثمار المشترك لبعض حقول الغاز.

 

وليلاً، قال هوكشتاين في لقاء جمع عددا من الصحافيين على هامش مشاركته في ندوة في «مؤسسة مي شدياق» بُعَيد وصوله إلى لبنان: «انّ هناك فرصة اليوم وقلّصنا الثغرات بشأن موضوع ترسيم الحدود البحرية ويمكننا التوصل إلى اتفاق». وإذ بدا متفائلاً في ملف ترسيم الحدود، قال: «لن نُبرم نحن الاتفاقية وعلى لبنان وإسرائيل أن يقرّرا القيام بذلك».

الجمهورية
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