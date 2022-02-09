أسرار الصحف ليوم الأربعاء 9 شباط 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يقول مسؤول تقني في شركة إحصائية متعاقدة مع احد الأحزاب الكبيرة لمواكبة الانتخابات إن الشركة التي يعمل فيها تقيم استطلاعاً بعد كل تصريح يدلي به رئيس الحزب لرؤية تحرك مزاج ناخبي طائفة مستهدفة بالدراسة، وحتى الآن بعد أربعة تصريحات واستطلاعات كل تصريح يفقد الحزب 1% من التأييد.

خفايا

قالت مصادر أمنية إن مضمون الوقائع الواردة في التهم المنسوبة لرئيس سابق لمكتب مكافحة المخدرات وتورّطه بالعلاقة مع مهربين ومسؤولين أمنيين سعوديين وسرقة مواد مهرّبة مصادرة تشكل أحد مفاتيح كشف شبكات التهريب الى السعودية.



نداء الوطن: خفايا

يحكى أن معظم شركات تعبئة المياه المعدنية والغازية، لا تدفع الرسوم المتوجبة عن سحب المياه بحجة تعطل العدّادات التي على أساسها يتم سحب المياه فيما رفعت أسعار منتجاتها أكثر من 10 أضعاف.

لوحظ أن النائب سليم عبدالله سعادة سارع إلى إصدار بيان يعلن فيه أنه على مسافة واحدة من الجميع، قاصداً القيادتين الحزبيتين في الحزب السوري القومي الإجتماعي، وأنه مرشح الكورة والنهضة القومية الاجتماعية في محاولة لتكريس ترشحه للمقعد الأرثوذكسي ممثلاً للحزب.

على رغم اختلاف المراحل تمّ رصد تركيز شيعي زائد خلال الأيام الماضية على تمجيد انتفاضة 6 شباط التي حصلت في العام 1984 الأمر الذي فسّره البعض أنه تعبير عن مخاوف أكثر ممّا هو تعبير عن قوة.



اللواء: أسرار

همس

تعيد جهات لبنانية بناء حساباتها في ضوء معلومات عن متغيرات قريبة في الكونغرس الأميركي لمصلحة الخيارات التي سبق لليمين الأميركي أن طرحها..



غمز

شهدت تحقيقات جرت حول أموال PCR إرباكاً لجهات نافذة، بانتظار صدور قرارات التحقيق..



لغز

تجري معالجة المطالب المتعلقة بموظفي القطاع العام، بصرف النظر عن المسميات على خلفية رقابة صندوق النقد، ومطالبته بترشيق هذا القطاع..