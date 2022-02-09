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إنتخابات 2022- نداء الوطن: "التيار" حسم تفاهمه مع "الحزب" في كلّ الدوائر... وبري داعم

9
FEBRUARY
2022
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بعض ما جاء في مقال كلير شكر في نداء الوطن:

... قبل ثلاثة أشهر من موعد فتح صناديق الاقتراع، حسم طرفا مار مخايل قرارهما بالتحالف الانتخابي في كلّ الدوائر المشتركة، بعدما أنهى «حزب الله» وفق المعلومات، تفاهمه مع حركة «أمل»، فيما يفترض أن تكون الخطوة الثالثة في جدول أعمال «الحزب» الانتخابي، معالجة وضع بقية الحلفاء بعد دراسة الأرقام، والعمل على توحيد الجهود والحواصل، حيث بالإمكان القيام بذلك.

تضيف المعلومات أنّ «الحزب» نجح في تذليل العقبات التي كانت بين «التيار» و»أمل»، وقد أبلغ رئيس المجلس نبيه بري بالاتفاق بين «التيار» و»الحزب»، وهو لم يتردد في «مباركة» الاتفاق والاعراب عن رغبته في توسيع اطاره ليشمل «أمل»، شرط ترك الخصوصية له في كلّ من دائرة البقاع الأوسط لتأمين مقعد ايلي الفرزلي، ودائرة صيدا - جزين لتأمين مقعد ابراهيم عازار، وطبعاً مقعد ميشال موسى.

نداء الوطن
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