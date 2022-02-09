living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأخبار: طرابلس: عودة الاغتيالات؟

9
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: عبد الكافي الصمد-

بعد ليال عدة شهدت إطلاق رصاص ورمي قنابل في أنحاء متفرقة من طرابلس، تطور التدهور الأمني في عاصمة الشمال ليل أول من أمس مع اغتيال أحد عناصر الحزب السوري القومي الاجتماعي أحمد الأيّوبي.

 

الحادث الذي أدى إلى جرح الجندي في الجيش حسان العتر الذي كان برفقة الأيوبي، طرح تساؤلات عدة حول دوافع الجريمة التي ذكّرت باغتيال ملثّمين، في آب الماضي، العسكري المتقاعد في استخبارات الجيش أحمد مراد، وتبيّن لاحقاً أن المتورطين يدورون في فلك تنظيم «داعش».

 

الأيّوبي يتحدر من بلدة برغون الكورانية ويقيم مع عائلته في باب الرمل. وهو كان في مقهى مجاور لمنزله مع صديقه العتر، عندما مرّ ملثّمان على درّاجة نارية وأطلقا النار من أسلحة حربية باتجاههما.


استخبارات الجيش التي تولّت التحقيق، «لم تتوصل إلى أيّ نتيجة حتى الآن»، حسب مصدر أمني، فيما أثيرت تساؤلات حول الجريمة، وما إذا كانت دوافعها شخصية أو سياسية، علماً بأنها سبقت زيارة قائد الجيش جوزف عون للمدينة.


لا أجوبة عن الأسئلة الكثيرة لدى الأجهزة الأمنية التي تقول مصادر فيها إنّ «الحادثة يشوبها غموض كبير، ونحتاج إلى وقت لكشف خيوطها»، لكنّها أبدت قلقها من «حصول عمليات اغتيال وتصفيات في طرابلس في الأيّام المقبلة، قد يكون اغتيال الأيّوبي بدايتها، ضمن إطار مخطط لنشر الفوضى والفلتان الأمني في لبنان».


مصدر في الحزب القومي قال لـ«الأخبار» إنه «لا معطيات لدينا حتى الآن حول الحادثة. وننتظر انتهاء التحقيقات لنبني على الشيء مقتضاه»، مشيراً إلى أن الأيّوبي كان يتردّد على مركز الحزب في شارع الجميزات بين حين وآخر.


ونعى الحزب القومي الأيوبي في بيان، واضعاً جريمة اغتياله في «سياق عودة مسلسل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المقاومين وأمن واستقرار طرابلس وكل لبنان».

 

ونبّه إلى «وجود مخطط فتنوي للعبث بأمن واستقرار المدينة من خلال استهداف المناضلين والعسكريين، وخصوصاً بعد تصاعد حملات التحريض، وتهيئة مسرح الجريمة بهدف ضرب السلم الأهلي وتصديع الوحدة الوطنية».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout