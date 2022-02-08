بالفيديو- أسود عبر "بلا رماديّة": النظرة مع القوات لمفهوم fund raising مختلفة.. وللرئيس بري: آن لك أن ترتاح

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اعتبر النائب زياد اسود أن الثنائية المسيحية تحتاج لاهداف مشتركة، او حد ادنى من القواسم السياسية المشتركة او حتى ذات البعد الاستراتيجي وهو الأمر غير المتوفّر بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

ورأى أسود في مقابلة مع الإعلامية صفاء درويش ضمن برنامج "بلا رمادية" أن النظرة مع القوات لمفهوم السيادة مختلفة، والنظرة للـfund raising مختلفة مضيفًا "‏للأسف ما في وحدة مشروع مسيحي."

هذا وتوجّه أسود للرئيس نبيه بري قائلًا: " آن لك أن ترتاح"، فيما اعتبر أن حزب الكتائب اليوم يشبه كتائب الأمس.

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