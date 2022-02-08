لقاضي السيد محمد وسام المرتضى

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زار اليوم، وفد من جمعية “أسفار للثقافة والفنون والعلم”، وهيئة “جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم”، ضم النائب إيهاب حمادة وكلا من نائب رئيس “الملتقى الثقافي اللبناني” الشاعر عباس عياد وعضوي الهيئة الروائي عبد القدوس الأمين والكاتب مهدي زلزلة، وزير الثقافة القاضي السيد محمد وسام المرتضى شاكرا له، حسب بيان للهيئة، “تعزيته ومواساته برئيس الملتقى الثقافي اللبناني فقيد العلم والجهاد والأدب الراحل الشيخ فضل مخدر”.