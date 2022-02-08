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المونسنيور مبارك لموقعنا:"واجب كل ماروني مهما كان انتماؤه السياسي أن يلتزم بتعاليم مار مارون"

8
FEBRUARY
2022
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أكد المونسنيور كميل مبارك للـtayyar.org أن من جملة ما علّمنا إيّاه مار مارون وتلاميذه أن كرامة الانسان هي أساس كل الحقوق ذاك أن هذه الكرامة أتت من كون الانسان هو صورة الله ولا يعقل أن يكون بلا كرامة ولا يجوز لأي انسان ولا لأية سلطة أن تسلبه هذه الكرامة.

وأضاف المونسنيور مبارك:"أولى هذه الحقوق هي الحرية على الا تكون حرية الفوضى ولا حتى حريّة التعبير الا اذا ارتبط التعبير بالحق والعدالة، من هنا ممنوع على الانسان أن يسيء لأخيه الانسان في تعبيره أو يشوّه سمعته".

وتابع:"والأمر الثاني الذي علّمنا إيّاه مار مارون وتلاميذه، هو التضامن من أجل الخير العام، والتضامن لا يعني أبداً "أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" بل انصره بالحق وحين تنصره بالحق تكون عاملاً لما علّمه المسيح حين قال "أنا الطريق والحق والحياة".

وقال المونسنيور مبارك:"أما الأمر الثالث الذي علّمنا إياه يوحنا مارون التلميذ الوفي لتعاليم مار مارون فهو الثبات في الايمان فكان أن ثبّت يوحنا مارون الايمان بالأرض... فكان لبنان هو وطن المارونية ومدرسة القومية الروحية الوطنية".

وختم المونسنيور مبار حديثه لموقعنا بالقول:"من هنا أتى الواجب على كل ماروني مهما كان انتماؤه السياسي أن يلتزم بهذه التعاليم أي الكرامة والحرية والتضامن في الحق والثبات في الأرض".

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