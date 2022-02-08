حماية المستهلك تُقفل مؤسسات بالشمع الأحمر

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قام مفتشو مصلحة الاقتصاد في البقاع مصلحة حماية المستهلك، بناء لتوجيهات محافظ البقاع كمال ابو جودة وبالتنسيق مع قائمقامية راشيا ومكتب امن الدولة في راشيا وعناصر الشرطة في اتحادي بلديات جبل الشيخ وقلعة الاستقلال، بحملات تفتيش على مختلف المؤسسات والمحال التجارية في قضاء راشيا.



واسفرت هذه الحملة عن تسطير العديد من محاضر الضبط بحق اصحاب بعض محلات بيع المواد الغذائية التي لم تخفض أسعارها، وتوجيه إنذارات عدة إلى محلات أخرى، وختم أحد المحلات التجارية الكبرى في ضهر الأحمر بالشمع الأحمر، بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي القاضي منيف بركات.



وأكّد قائمقام راشيا نبيل المصري أن "هذه الحملات ستستمر لردع المخالفين وحماية المواطنين".

وفي هذا الإطار، دعا رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ جريس الحداد, ورئيس اتحاد قلعة الاستقلال فوزي سالم "أصحاب المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية والمطاعم والمأكولات وأصحاب المولدات الخاصة ومشغليها إلى خفض الأسعار والتزام التسعيرة الرسمية".



وشكرا لـ"فريق وزارة الاقتصاد ومكتب أمن الدولة وعناصر شرطة الاتحادين جهودهم"، وأكدا "أهمية استمرار الحملات الدورية لضبط الأسواق".