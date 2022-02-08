لجنة متعاقدي المهني: مستمرون بالاضراب حتى الوفاء بالوعود

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صدر عن لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان البيان الآتي:



“بعد الوقفة المشرفة بالأمس لآلاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، والأجواء الايجابية التي سادت أثناء الاجتماع مع مندوبي لجان المتعاقدين في السرايا الحكومية، نتفاجأ اليوم بسياسة المماطلة والتسويف التي اتبعتها الحكومة بحجج المعايير وأخذ الوقت لدراسة مرسوم بدل النقل عن كل يوم حضور فعلي، الذي لم يقر اليوم في مجلس الوزراء كما تم الوعد بالأمس من قبل رئيس الحكومة.



لذلك، تدعو اللجنة كافة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي الى الإستمرار في الإضراب حتى الوفاء بالوعود، كما تدعوهم الى البقاء على أهبة الإستعداد لاي تحرك مطلبي في الايام القادمة. وستبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة”.