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أعلنت وزارة السياحة في بيان، عن تعميمها رقم 1 بتاريخ 8/2/2022، وجاء فيه أنه من أجل المساهمة في تطوير القطاع السياحي، وفي سبيل دعم السياحة والإقامة البديلة، تعمم الوزارة على جميع مستثمري بيوت الضيافة وجوب التقدم إليها لتعبئة نموذج الإستمارة المتوفر لديها لاستيفاء المعلومات اللازمة عن بيوت الضيافة المستثمرة في المناطق اللبنانية كافة، وذلك بمهلة أقصاها 31 آذار 2022.

كما تشدد الوزارة على ضرورة التجاوب مع هذا البيان بهدف تظافر الجهود والتعاون لما فيه مصلحة النهوض بالقطاع السياحي.

ملاحظة: للإستحصال على الإستمارة، الإتصال على الرقم: 03822294