إليكم مقرّرات مجلس الوزراء اليوم

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قال وزير التربية ووزير الاعلام بالوكالة عبّاس الحلبي إنّه "تمّ تشكيل لجنة وزاريّة لدرس موضوع مبنى إهراءات القمح المعرضّ للسقوط في مرفأ بيروت".

وأعلن الحلبي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنّه "تمّ تفويض وزير الاتصالات التفاوض مع شركة Liban Post بما يؤمّن سير المرفق العام".

وأضاف أنّ "مجلس الوزراء كلّف وزير التربية وضع معايير لإعطاء الأساتذة المتعاقدين بدل نقل".

وأشار الحلبي إلى أنّ "البحث بموضوع الكهرباء سيكون بعد إقرار الموازنة".



ولفت إلى "عقد جلسة للمجلس في بعبدا عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس المقبل".