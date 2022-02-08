الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد سفراء كوريا والكوت ديفوار وهنغاريا وليتوانيا وموريتانيا وغانا وكينيا

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شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اوراق اعتماد سبعة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفير جمهورية كوريا Park IL، وسفير جمهورية الكوت ديفوار Kouame Christophe KOUAKOU، وسفير هنغارياFerenc CSILLAG ، وسفير جمهورية ليتوانياArturas GAILIUNAS ، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية أحمدو محمد الراظي، وسفير غانا Obed Boamah AKWA، وسفيرة جمهورية كينياHalima Abdille MOHAMUD .

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومدير عام المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السيدة عبير علي.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر الجمهوري، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيّا سفير كل من الدول السبع العلم، ثم استعرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، ليدخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفيّن من الرمّاحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدّم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكّدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية.

وفي ما يلي نبذة عن سيرة حياة السفراء الذين قدّموا اليوم اوراق اعتمادهم:

سفير جمهورية كوريا Park IL

- حائز على إجازة في الاعلاقات الدولية من جامعة سيول في العام 1991، وماستر في السياسات الدولية من معهد مونيراي للدراسات الدولية في كاليفورنيا في العام 2002.

- تقلب في مناصب عديدة، منذ التحلقه بوزارة خارجية بلاده في العام 1997.

- عين سكرتيرا اول في سفارة بلاده لدى النمسا، قبل ان يعين مديرا لقسم نزع الأسلحة التابع لمكتب المنظمات الدولية في وزارة خارجية بلاده.

- عين مديرا عاما لقسم نزع الأسلحة التابع لوزارة خارجية بلاده.

سفير جمهورية الكوت ديفوار Kouame Christophe KOUAKOU

- حائز على إجازة من المعهد الدبلوماسي في القاهرة، واجازة من الدرجة العليا من المعهد الوطني للإدارة – الفرع الدبلوماسي.

- حائز على ماستر في القانون الإداري العام.

- تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عديدة، عيّن مستشارا في سفارة بلاده لدى إثيوبيا، قبل ان يعيّن مستشارا أول في السفارة عينها.

- تولى منصب مدير الاندماج والتعاون في وزارة الدولة لشؤون الاندماج في بلاده، قبل ان يعيّن مستشارا أول لسفارة بلاده في واشنطن.

- عين قائما بالاعمال في سفارة بلاده في واشنطن، قبل ان يعيّن قنصلا عاما في نيويورك.

- وفي 19 شباط 2018 رقي الى رتبة سفير، ومن ثمّ عيّن مديرا لقسم المنظمات الدولية في بلاده.

سفير هنغاريا Ferenc CSILLAG

- حائز على إجازة في العلاقات الدولية والاقتصاد من جامعة موسكو للعلاقات الدولية MGIMO، واجازة ما بعد التخصص في الإدارة العامة والقضايا الدولية والقنصلية من المعهد الهنغاري للإدارة العامة.

- تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة، حيث عين ملحقا ثقافيا واعلاميا لسفارة بلاده في بغداد، قبل ان يعين رئيسا للقسم الإداري والقنصلي في السفارة عينها.

- عمل في قسم افريقيا والشرق الأوسط في وزارة خارجية بلاده حيث رأس دائرة ليبيا، مصر والسودان، قبل ان يعين سكرتيرا اول لسفارة بلاده في طرابلس الغرب.

- عين مرة جديدة في قسم افريقيا والشرق الأوسط في وزارة خارجية بلاده، رئيسا لدوائر ليبيا، مصر السودان، ومفاوضات السلام في الشرق الأوسط.

- عين سفيرا مقيما لبلاده في قطر، ومن ثم سقيرا مقيما لدى الكويت وغير مقيم لدى مملكة البحرين.

- كما عين سفيرا لبلاده لدى المملكة العربية السعودية، قبل أن يعين رئيس مكتب شؤون النمو والعلاقات مع دول الجنوب لدى وزارة الخارجية والتجارة في بلاده.

سفير جمهورية ليتوانياArturas GAILIUNAS

- حائز على ماستر في علم النفس العلاجي، من جامعة فيلنيوس في ليتوانيا.

- تقلب في مناصب عدة حيث عمل في وزارة الداخلية في بلاده قلبل ان ينتقل الى وزارة الخارجية، حيث شغل بداية منصب السكرتير الثالث لشمال أوروبا في القسم السياسي التابع للوزارة.

- عين سكرتيرا اول ، ومستشارا لأوروبا الشرقية في قسم الاعلاقات الأوروبية التابع لوزارة الخارجية، قبل ان يتسلم رئاسة قسم التحليل السياسي وسياسات التخطيط والنمو في وزارة الخارجية.

- عيِّن في بعثة بلاده الدائمة لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة في مقرها في جنيف.

- ترأس بعثة بلاده لدى السلطات الفلسطينية.

- عيِّن مسنتشارا في فريق القرات الاستراتيجية التابع لوزارة خارجية بلاده.

سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية أحمدو محمد الراظي

- حائز على شهادة المستر في الاقتصاد من جامعة نواكشوط.

- تابع دورات تدريبية عدة، في كل من المركز الدولي للتدريب في تولوز الفرنسية في مجال اعداد وتنفيذ الموازنة، وفي المعهد الوطني للمواصلات في باريس في مجال التسيير المالي والمحاسبي.

- تقلب في مناصب إدارية عدة، حيث عمل رئيسا لمصلحة الميزانية والدراسات المالية بالإضافة الى مصلحة رقابة التسيير.

- عيِّن عضوا في لجن إعادة هيكلة البريد والمواصلات في بلاده، قبل ان يعين رئيس مصلحة تحصيل ومتابعة الإدارات، قبل ان يعين مديرا ماليا واداريا ل"موريتل موبايل".

- عيّن وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة للتعليم مكلق بالتعليم الأساسي.

سفير غانا Obed Boamah AKWA

- تقلب في مناصب عدة في الجيش الغاني.

- تولى إدارة عمليات لوجستية وإدارية، حقق في خلالها نجاحات عدة.

- يعنى بالتوجهات النظرية والعملانية لعمليات حفظ السلام.

- حائز على ماستر في العلوم، اختصاص الأامن العالمي، من جامعة غرانفيلد في المملكة المتحدة.

- حائز على إجازة ماستر في الدفاع والعلوم الاستراتيجية من جامعة مادراس الهندية.

- حائز على إجازة في العلوم الإدارية من معهد العلوم الإدارية في أكرا.

- تابع دورات تدريبةي عدة، من بينه دورة في حفظ السلام في بريتوريا في العام 2011.

- يهوى الكتابة، وله مقالات متخصصة نشرت في بلاده كما في بريطانيا والهند.

سفيرة جمهورية كينياHalima Abdille MOHAMUD

- حائزة على ماستر في الفنون من جامعة نيروبي، واجازة في التربية على العلوم من جامعة كينياتا.

- تقلبت في مناصب إدارية عدة، حيث مارست التعليم، وعملت مديرة مشرفة في المكتب الوطني للإحصاء، قبل تنتخب عضوا في المجلس النيابي الكيني، حيث اهتمت بقضايا حقوقو الانسان، والشبيبة والنساء.

- عينت عضوا تنفيذيا في اتحاد السيدات البرلمانيات الكينيَّات، ثم عينت نائبة لرئيس لجنة التربية والاعلام والتكنولوجيا التابعة للمجلس النيابي الكيني.

- عينت سفيرة لبلادها في الكويت منذ العام 2019.