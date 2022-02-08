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ابي رميا في مرسيليا للمشاركة في "مؤتمر عوالم البحر الابيض المتوسط" ووفد فرنسي يزور قضاء جبيل

8
FEBRUARY
2022
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بدعوة من رئيس منطقة "بروفانس الب كوت دازور" ( PACA - Provence Alpes Côte d’Azur ) رونو موزولييه ( Renaud Muselier ) ، يشارك النائب سيمون ابي رميا بصفته نائباً عن بلاد جبيل والدكتور انطوان شديد، رئيس التجمع من اجل لبنان في فرنسا، في "مؤتمر عوالم البحر الابيض المتوسط » ( Colloque des mondes méditlrranéens ) في مرسيليا ( فرنسا ) بوجود ممثلين عن ٢٣ دولة ايشكّلون منظومة الدول التي تقع على شواطىء البحر الابيض المتوسط.
 
ويتخلّل المؤتمر  العديد من الندوات التي تتمحور  حول الهموم المشتركة لهذه الدول والحلول المقترحة كمشاكل البيئة وتلوث المياه ومعالجة النفايات بالاضافة الى التحديات الاقتصادية وعلى رأسها خلق فرص عمل للشباب وتعاظم الهجرة من بلدان الجنوب الى بلدان شمال البحر الابيض المتوسط.
كذلك تخصّص لقاءات حول التنمية المستدامة وتبادل التجارب بين البلدان المشاركة.
 
وكان لقاء بين الوفد اللبناني والرئيس موزولييه ونائب الرئيس لشؤون التعاون الدولي جان بيار كولين ( Jean Pierre Collin ) وعدد من مستشاري الرئيس المعنيين بملفات الشراكة والتبادل بين منطقة PACA والدول الاخرى.
 
ونتيجة هذه اللقاءات وكترجمة عملية لارادة التعاون، وجّه النائب ابي رميا دعوة الى الرئيس موزولييه لزيارة قضاء جبيل وبدء التحضير لاتفاقيات شراكة في العديد من القطاعات كالصحة والبيئة والتربية والسياحة.
 
وسيتوجه وفد فرنسي برئاسة جان بيار كولين الى بلاد جبيل يومي الاحد والاثنين ١٣ و ١٤ شباط للاطلاع على حاجات قضاء جبيل على ان يتوجّه الرئيس موزولييه منتصف شهر آذار الى لبنان ووضع الشراكة العملية موضع التنفيذ.
 
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد افتتح المؤتمر بخطاب ركّز خلاله على التحديات المشتركة لدول البحر الابيض المتوسط وعلى اهمية التضامن بين شعوبها وقياداتها واعلن عن تخصيص ١٠٠ مليون يورو للشركات الفرنسية التي ترغب بالاستثمار في دول المغرب العربي بالاضافة الى اجراءات تسهيل انتقال رجال الاعمال بين دول جنوب البحر الابيض المتوسط وشماله.
 
ويتابع ابي رميا وشديد لقاءاتهما اليوم.
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