منخفض جوّي غداً.. وهذه التفاصيل

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم مع رياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب الـ 70 كلم/س في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر 3 أمتار)، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من الظهر مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات ، وهطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية وتساقط حبات البرد، كما يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها تدريجيا فتلامس ليلا الـ 1200 متر. يحذر من تشكل السيول في بعض المناطق ومن خطر تطاير اللوحات الاعلانية.



وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الأربعاء، حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية يكون مركزه جنوب غرب تركيا، مصحوب بكتل هوائية باردة ورياح ومتساقطات، وينحسر تدريجيا صباح الجمعة متجها نحو الشرق.



(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و19 درجة مئوية)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر.



الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة صباحا، يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم مع رياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب الـ 70 كلم/س في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر 3 امتار)، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من الظهر مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، وهطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية وتساقط حبات البرد، كما يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها تدريجيا فتلامس ليلا الـ 1200 متر. يحذر من تشكل السيول في بعض المناطق ومن خطر تطاير اللوحات الاعلانية.



الخميس: غائم إجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة خلال فترة قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد، وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر، ويحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 900 متر.



الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع احتمال أمطار محلية خفيفة وبعض الثلوج على ارتفاع 1200 متر في الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الداخلية، ترتفع درجات الحرارة خلال النهار، ونحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.



- الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 13 الى 8 درجات.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، تتراوح سرعتها بين 10 و35 كلم/س.



- الانقشاع: جيد اجمالا.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65%



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.



- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق



- ساعة شروق الشمس: 6,30



- ساعة غروب الشمس: 17,15