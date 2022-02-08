جريمة مروّعة وإصابة عسكري بجروح خطيرة!

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جهاد نافع - الديار



هزت مدينة طرابلس مساء امس الاثنين جريمة اغتيال العضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي احمد الايوبي في محلة محرم بباب الرمل .



وفي التفاصيل، ان الجندي في الجيش اللبناني ( ح.د) وهو جاره وصديقه اتصل به لتناول القهوة في مقهى رصيف محلة محرم، وخلال تناولهما القهوة مر مجهولان ملثمان على متن دراجة نارية، وأمطرا الايوبي برشقات من الرصاص، ادت الى مقتل الايوبي واصابة العسكري بجروح خطيرة، ونقلا الى مستشفى النيني، فيما فر القاتلان الى جهة مجهولة. وتتولى مخابرات الجيش والاجهزة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة وخلفياتها...



وتأتي الجريمة في ظروف تشهد فيها طرابلس فلتانا امنيا وفوضى عارمة، حيث تحصل اعتداءات وعمليات انتقام وعمليات سلب وسرقات يومية، اضافة الى تجول مسلحين ليلا وفي النهار على متن دراجات نارية كثيفة.



وتخشى مصادر ان تكون الجريمة عملية استهداف للحزب القومي ولعناصر الجيش من قبل مجموعات ارهابية تكفيرية، على غرار ما كان يحصل قبل الخطة الامنية التي أقرت في طرابلس.