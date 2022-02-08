روسيا تعزز قواتها الجوية في مطار القامشلي

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الوطن السورية: ركّز جيش الاحتلال التركي قصفه على أرياف الحسكة شمال شرق سورية، وواصل استهداف عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي في وقت رفع فيه من منسوب التصعيد في جبل الزاوية بمنطقة «خفض التصعيد» التي تشهد توتراً بشكل مستمر.

وشهد يوم أمس قصفاً لطائرة تابعة لجيش الاحتلال التركي طال مواقع لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، الموالية للولايات المتحدة بريف ناحية الدرباسية التابعة لمنطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي عند الحدود التركية، ما اضطر الميليشيات إلى إخلاء مواقعها خشية وقوع إصابات في صفوف عناصرها.

وقالت مصادر محلية في مدينة الدرباسية لـ«الوطن»: إن مسيّرات جيش الاحتلال التركي نفذت ضربات جوية ضد نقاط لـ«قسد» قرب بلدات كربشك وعالية وجطل، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات لدى قوات الأمن الداخلي «الأسايش» التابعة للميليشيات، ودفع الأهالي للنزوح باتجاه الأراضي الزراعية.

وكان الاحتلال التركي صعّد استهدافه المدفعي والصاروخي في الثاني من الشهر الجاري لبلدات ومواقع «قسد» بريف مدينة المالكية عند المثلث الحدودي السوري – العراقي – التركي أقصى شمال شرق سورية، مستغلة انشغال الميليشيات بتبعات الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش» الإرهابي على «سجن الصناعة» بحي غويران بالحسكة.

وذكرت المصادر أن الاحتلال التركي وبمؤازرة مرتزقته في ما يسمى «الجيش الوطني»، الذي شكله النظام التركي في المناطق التي يحتلها شمال وشمال شرق البلاد، نفذ قصفاً صاروخياً على القرى والبلدات في شمال وشمال غرب ناحية أبو راسين شمال غرب الحسكة.

ولفتت إلى أن القصف استهدف بلدات البوبي ودادة وتل ذياب والأسدية والكسرة والإبراهيمية بريف أبو راسين، التي تشهد قصفاً ممنهجاً من جيش الاحتلال التركي وميليشياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إبان إطلاق نظام رجب طيب أردوغان تهديدات بغزو المنطقة مع مناطق أخرى شمال وشمال شرق حلب ومناطق في شمال الرقة والحسكة.

ورصد شهود عيان أمس لـ«الوطن»، هبوط طائرة عسكرية روسية من طراز «سوخوي» في مطار القامشلي لتعزيز الترسانة العسكرية لموسكو في المطار الذي سبق وأن حولته إلى قاعدة جوية نفذت مناورات جوية في الحسكة، في مواجهة القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في المنطقة.

وفي عين العرب شمال شرق حلب، أفادت مصادر أهلية لـ«الوطن»، بأن طائرة من دون طيار تابعة لجيش الاحتلال التركي، نفّذت غارات جوية ضد أهداف لـ«قسد» في محيط عين العرب، حيث سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وهو الاستهداف الرابع من نوعه في غضون شهر واحد ضد نقاط عسكرية للميليشيات التي خسرت عدداً من متزعميها في ما أطلق عليه «حرب المسيرات».

أما في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، فقد استمر الوضع على ما هو عليه في جبل الزاوية بريف المحافظة الجنوبي، حيث درج إرهابيو ما يسمى غرفة عمليات «الفتح المبين» بقيادة «هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لـ«جبهة النصرة» الإرهابية، على استهداف نقاط ارتكاز الجيش العربي السوري الذي رد أمس على مصادر النيران في محيط بلدات فطيرة وسفوهن وبينين وفليفل في جبل الزاوية بالإضافة إلى مواقع للإرهابيين قرب بلدتي مجدليا وسان بريف إدلب الشرقي، وتمكّن من إيقاع خسائر بشرية وعسكرية كبيرة في صفوفهم.

تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تتواصل فيه عمليات التسوية على امتداد أكثر من محافظة، حيث ستبدأ اليوم حسبما أوردت «سانا»، في معضمية الشام بريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك في مركز مدرسة معضمية الشام الحلقة الأولى.

ووفق الوكالة فإن التسويات مستمرة في ريف دمشق والرقة وحلب ودير الزور خلال الفترة القادمة لتشمل جميع الراغبين بها ولإتاحة الفرصة أمامهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية.