أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 8 شباط 2022

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

خصصت مراكز دراسات وصحف أميركية بارزة مساحات واسعة لتقييم التحالف الروسي الصيني الاستراتيجي وأجمعت على اعتبار فرص التكامل بين البلدين تسمح باستغناء كل منهما عن الحاجة للغرب اقتصادياً وتجارياً ومصرفياً بنسبة تزيد عن 70% وأن التكامل العسكريّ بينهما يغلق نصف العالم أمام الغرب

خفايا

تقول أرقام شركة إحصائية تهتم بإدارة وتنسيق حملات انتخابية لما يعرف بقوى المعارضة أن كسور الحواصل التي سيتم إهدارها في منافسة لوائح هذه القوى تعادل عشرة مقاعد، منها ثلاثة في دوائر بيروت الأولى والشمال الثالثة والمتن في الصراع القواتيّ الكتائبيّ وحده.

نداء الوطن: خفايا

ذكرت معلومات أن وزير الصحة العامة لا يزال يسير بالسياسة الدوائية نفسها للوزير السابق لجهة استيراد الدواء الايراني، فيما يرفض السماح باستيراد الدواء التركي.

يقال أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أصدرت رأياً يسمح باستمرار مجلس الإنماء والإعمار بتصريف الأعمال ما أثار امتعاض جهة سياسية كانت ترغب في تعطيل عمله لفرض التعيينات الإدارية لأعضاء في مجلس إدارة المجلس المذكور.

لوحظ أن وزيراً سابقاً بات يراعي الطائفة السنية في مقابلاته ويتكلم بإنسانية عن ملفات الموقوفين الإسلاميين سعياً إلى تخفيف حالة الإحتقان التي كانت قائمة بينه وبين الشارع السني في إحدى دوائر جبل لبنان.



اللواء: أسرار

همس

تخضع «الحرب الأمنية» بين «المحورين» في المنطقة، إلى مراجعة من قبل خبراء، لمعرفة الثغرات التي تعبر منها!



غمز

بدأت تحضيرات نوعية لإحياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ ستحدد المناسبة مفاصل ومؤشرات مستقبلية..



لغز

بدأ المستهلكون يلمسون انخفاضات، ولو محدودة في أسعار عدد من السلع، ولو بنسب ضئيلة!