living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عشية زيارة هوكشتاين لبيروت، مصادر حزب الله للـtayyar.org: من الطبيعي أن يكون الأميركيون مهتمين برأينا!

7
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غداً يصل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، وذلك يأتي بعدما تقدّم لبنان برسالة للأمم المتحدة مثبّتاً حقّه وفق الخط 29، ردّاً على كتاب أرسلته اسرائيل لكلّ من مجلس الأمن والأمم المتحدة تعترض فيه على فتح لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية.

اذاً كلّها تطوّرات حصلت قبل وصول هوكشتاين لبيروت وبعد زيارته التي قام بها لاسرائيل، فماذا يحمل في جعبته هذه المرّة؟ بعض المعلومات تشير الى أن الوسيط الأميركي سيجدّد طرحه القديم والقاضي بأن يتقاسم لبنان واسرائيل العائدات من الحقول النفطية تحت سطح الماء وذلك عبر شركة وسيطة قد تكون خليجية أو أميركية وحتى هناك طرح لاسم شركة أوروبية.

ووسط كل ذلك أشارت المعلومات الى أن الأميركيين "يجسّون نبض حزب الله" في هذا الاطار من خلال أحد الأفرقاء لأن الأمر قد يكون تطبيعاً بالنسبة اليه... فماذا تقول مصادر الحزب عما يمكن أن يطرحه هوكشتاين من تقسيم للثروات وهل صحيح أن الأميركيين "يجسّون النبض؟"

مصادر حزب الله أكدت للـtayyar.org أن تقاسم الثروة مرفوض بالكامل من الحزب ومن الموقف الرسمي اللبناني المتمثل برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ولا نعتقد أن هوكشتاين سيعود لطرحه لأنه يعرف الجواب عليه.

وقالت مصادر حزب الله لموقعنا:"من الطبيعي أن يكون الأميركيون مهتمين بأن يعرفوا رأينا عن طريق أحد الاطراف ولكن لا اتصال مباشراً أو غير مباشر معهم".

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout