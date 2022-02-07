ما آخر مستجدّات "كورونا" في مستشفى الحريري؟!

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افاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 792

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 420 فحص

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 47

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1574 حالة شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 23

- حالات وفاة: 2

وذكر بإن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي" بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".