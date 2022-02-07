تحرك لاهالي شهداء انفجار المرفأ من اجل البت بطلبات الرد

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افاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” ان أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت قاموا بتحرك مساء اليوم، نحو قصر العدل، تحت شعار “نحو العدالة” دعما للعدالة ورفضا لطلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق، حيث قطعوا الطريق في محيط قصر العدل وأحرقوا الاطارات تحت جسر العدلية، وفي مستوعبات النفايات.



وطالبوا “القاضية رولى المصري بالحضور الى مكتبها في العدلية للبت بطلبات الرد للقاضي ناجي عيد، حتى يستطيع أن يقوم بواجبه ويبت بطلب رد القاضي بيطار، في ظل عرقلة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، والتعسف الذي يقوم به المطلوبون الى العدالة باستخدام حق الدفاع، ورفضا لتكريس ثقافة التهرب من المحاسبة مرة جديدة في لبنان”.