داليا داغر عبر "ضروري نحكي": ما الذي يبرّر لمجلس تشريعي ألا يٌقرّ قانون منع زواج القاصرات أو أن يتأخّر كثيرا قبل إقرار قانون تجريم الإعتداء الجنسي؟

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مقدّمة برنامج "ضروري نحكي" مع الإعلامية داليا داغر:



«عندما نتحدّث عن رفض العنف والتحرّش وعن خطورة التسرّب المدرسي، لا نتحدّث فقط عن المرأة. عندما ننتقد إسقاط اقتراح قانون الكوتا النسائية وعدم إقرار قانون منع زواج القاصرات، لا ندافع حصرا عن حقوق المرأة، بل عن توازن مجتمع بأكمله.

عندما يُنظر إلى هذه العناوين على أنّها أساس لبناء مجتمع صحي نكون قد قطعنا الشوط الاكبر نحو إرساء مبادئ لا مجرّد حقوق، قد تُؤخذ بمنّة من أحد أو على حساب أحد.

العملية برمّتها هي نهج حياة وتفكير، هي نتاج تربية، فأيّ جيل نربّي اليوم وعلى اي أسس؟ كيف يجب ان يواكب التشريع التطوّر الرقمي الذي طبع القرن الحادي والعشرين، والذي فاقم التحديات وأعطى للمعتدين مساحة جديدة لإبتداع أساليب جرميّة مُبتكرة؟

قد يبرّر البعض بالسياسة، المماطلة بإقرار اقتراح قانون الكوتا النسائية أو دراسة كيفية تمكين المرأة اقتصاديا. ولكن ما الذي يبرّر لمجلس تشريعي ألا يٌقرّ الى اليوم قانون منع زواج القاصرات، أو أن يتأخّر كثيرا قبل إقرار قانون تجريم الإعتداء الجنسي؟

كلّ هذه القضايا كانت في صلب اهتمام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ومع رئيستها كلودين عون روكز ستكون حلقتنا الليلة. وفيها سنعرض فيديوهات توعوية قصيرة كانت نتاج جهد الهيئة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. وفي الحلقة أيضا مداخلة مع مدير التعليم الاساسي في وزارة التربية جورج داوود ومع رئيس منظّمة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص.»