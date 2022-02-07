مولوي عرض التحضيرات لمراقبة الانتخابات

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استقبل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مكتبه، مساء اليوم، رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية القاضي نديم عبد الملك مع أعضاء الهيئة، وتم البحث في التحضيرات الجارية لمراقبة الانتخابات النيابية المقبلة، والاطر القانونية والادارية التي تتبعها الهيئة في عملية الإشراف.



وأكد مولوي التزامه "اتخاذ الإجراءات الآيلة الى تسهيل عمل الهيئة، ضمن الأطر القانونية".



وكان مولوي ترأس ، بعد الظهر، اجتماعا للجنة الفنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة Impact والصفحات الالكترونية المتفرعة عنها، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، بالإضافة الى ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات والتفتيش المركزي وهيئة اوجيرو، والأجهزة الامنية، وذلك للتباحث في الآلية التقنية لحماية البيانات الخاصة بها.