درغام: العالم كله تضامن مع الطفل ريان، كم طفل في لبنان شهيد حي؟

A + A -

قال النائب أسعد درغام: "للأسف، في لبنان لا يمكن المساس بأي شخص وما قاله سيدنا البطرك ليس نموذج، وفي لبنان لا يوجد شخص مرتكب، فورا تتحرك الطائفة.



وأكّد في حديث له لل ـotv : "هناك شيطنة في مكان ما وراء سعر صرف الدولار، كل يوم تعميم، والأموال كلها تسرق من جيوب الناس".

أضاف درغام: "ما نطالب به هو إنتظام عمل المؤسسات، والتعاطي بشفافية مع ما يجري والمطلوب من حاكم مصرف لبنان مصارحة الناس، وتحديد أين ودائع الناس. بلد إنهار، وهل يعقل أن يكون المسؤول عن الانهيار هو نفسه المنقذ".

وتابع: "هناك مآسي في البلد، العالم كله تضامن مع الطفل ريان، كم طفل في لبنان شهيد حي؟ وكم طفل يعاني من نقص الدواء، وأبسط مقومات الحياة؟"