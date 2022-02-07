اتحاد الغرف اللبنانية: إستثناء الدجاج المستورد من الرسوم الجمركية على أساس "صيرفة" مُستنكر

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إستنكر رئيس اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية روفائيل دبانه "قرار الحكومة إستثناء صدر الدجاج المجلد المستورد من الرسوم الجمركية على أساس "الدولار الجمركي" الذي يعتمد منصة صيرفة"

وحذّر في بيان من أن "هذا القرار يضر بقطاع الدواجن في لبنان، وهو الذي يعتبر نموذجاً ناجحاً للإكتفاء الذاتي، ويؤمّن المصدر الأساسي للبروتين للبنانيين في ظل الأزمة الحالية."

وشدد دبانه على "ضرورة العودة عن هذا القرار المجحف بحق قطاع الدواجن في لبنان، داعياً الحكومة إلى العمل على حماية هذا القطاع الناجح والواعد وتوفير كل شروط حمايته وديمومته، والى ضرورة إعتماد وتنفيذ برنامج إقتصادي شامل يقوم بشكل اساسي على حماية ودعم الإنتاج الوطني خصوصاً في ظل الظروف الإقتصادية والمالية الصعبة".