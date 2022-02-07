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الأساتذة يحددون موعد العودة إلى التدريس.. بشرط!

7
FEBRUARY
2022
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري، وفدا من لجنة الاساتذة المتعاقدين بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.

 

اثر اللقاء قال رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي حسين سعد: توافقنا اليوم في الاجتماع مع الرئيس ميقاتي على اقرار مرسوم بدل نقل للمتعاقدين، واتفقنا في حال إقراره غدا في مجلس الوزراء، على التحاق كل المتعاقدين بمدارسهم صباح الخميس.

 

أما نسرين شاهين من لجنة الاساتذة المتعاقدين فقالت: نحن هنا كإتحاد لجان متعاقدين في التعليم الأساسي والمهني والثانوي، قدمنا رسالة بمطالبنا الى الرئيس ميقاتي، والوزير الحلبي والنائب بهية الحريري، تتضمن حقوقنا في بدل النقل وفي المراسيم التي تشمل كافة الموظفين في القطاع العام والتي تستثنينا دوما، وتوافقنا بأننا سنعاود التعليم في حال أعطينا بدل النقل، لقد تواصل الرئيس ميقاتي مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لنا، وسنجتمع اليوم مع وزير التربية لوضع الية احتساب بدلات النقل، وسيرفعها الوزير الى الرئيس ميقاتي، وفي حال أقرت غدا في مجلس الوزراء فسنعاود جميعا التدريس صباح الخميس.

 

أما ممثلة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني سمر غندور فقالت: بما أننا نشكل ٩٠ بالمئة من الكادر التعليمي تلقينا وعداً بإجراء امتحانات في مجلس الخدمة المدنية للدخول رسميا الى الملاك.

 

وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا مشتركا من متقاعدي الجيش وقوى الأمن الداخلي، والتقى الرئيس ميقاتي سفير بريطانيا في لبنان ايان كولارد وايضا سفيرة فرنسا أن غريو .

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